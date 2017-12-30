Буффон назвал форвардов с лучшим голевым чутьем

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Буффон назвал форвардов с лучшим голевым чутьем

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил игру нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Харри Кейн - один из лучших форвардов Европы. В своей карьере я всегда хотел противостоять лучшим, а Кейн - один из лучших. Но я не боюсь лучших, я их уважаю.

С таким голевым чутьем можно только родиться. Видел за время своей карьеры его у Роналдо, Криштиану Роналду, Индзаги и Батистуты. У всех этих футболистов был такой врожденный инстинкт, благодаря которому они огорчали вратарей. У Кейна он тоже есть" - приводит слова Буффона Football Espana.

Отметим, что испанское издание сделало акцент на том, что в список Буффона не попал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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