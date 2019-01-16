Буффон назвал главную причину своего перехода в ПСЖ
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сообщил, что он хочет помочь выиграть "Золотой мяч" бразильского нападающему команды Неймару.
"Я сейчас в ПСЖ, чтобы помочь Неймару завоевать "Золотой мяч". У него есть все, чтобы выиграть эту награду не меньше двух раз. Неймару нужно только самому поверить в это", - приводит слова Буффона Football Italia.
Стоит отметить, что за свою карьеру Неймар дважды попадал в финальную тройку голосования на "Золотой мяч", но оба раза занимал второе место.
В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал девять голевых пасов.
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|Бордо
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|19
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|19
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|15
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|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
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|20
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|Дижон
|19
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|Генгам
|19
|11