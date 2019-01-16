Буффон назвал главную причину своего перехода в ПСЖ

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Буффон назвал главную причину своего перехода в ПСЖ
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сообщил, что он хочет помочь выиграть "Золотой мяч" бразильского нападающему команды Неймару.

"Я сейчас в ПСЖ, чтобы помочь Неймару завоевать "Золотой мяч". У него есть все, чтобы выиграть эту награду не меньше двух раз. Неймару нужно только самому поверить в это", - приводит слова Буффона Football Italia.

Стоит отметить, что за свою карьеру Неймар дважды попадал в финальную тройку голосования на "Золотой мяч", но оба раза занимал второе место.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал девять голевых пасов.

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