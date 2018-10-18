Буффон назвал игрока ПСЖ, заслуживающего "Золотой мяч"

Итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон назвал партнёра по команде, который заслуживает выиграть "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Мбаппе - феномен. У него выдающийся талант. Если Килиан сохранит твёрдое желание быть лучшим, свой энтузиазм и нормальное поведение, то сможет играть очень много лет на высочайшем уровне. А в этом году, учитывая его качества, то, что он демонстрирует на поле, и то, какую роль он сыграл на Чемпионате Мира, Мбаппе заслуживает "Золотой мяч" - приводит слова Буффона Goal.com.

Отметим, что в 2018 году 19-летний Мбаппе выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги и ЧМ-2018.

Не пропустите: Модрич рассказал, кто должен получить "Золотой мяч". | http://soccernews.ru