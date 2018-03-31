Буффон назвал лучшего плеймейкера за время своей карьеры

Теги ювентусзинедин зиданджанлуиджи буффон

Буффон назвал лучшего плеймейкера за время своей карьерыГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал лучшего плеймейкера, с которым он сталкивался за время своей карьеры.

"Лучший игрок, с которым я играл? На этот вопрос очень сложно ответить. Я играю уже 23 года, за это время я встречал много отличных игроков, и я играл в фантастических командах, я могу забыть кого-то. Я предпочитаю вспомнить игрока, с которым я никогда не играл - это Зинедин ЗиданКак плеймейкер, он был лучшим. Я никогда не играл с ним, к сожалению, потому что он покинул "Юве", когда я приехал. Мы играли друг против друга много раз на международном уровне, но мы никогда не играли в одной команде", - цитирует 40-летнего вратаря "старой сеньоры" Le 10 Sport.

Напомним, Буффон восхищается Роналду. | soccernews.ru

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