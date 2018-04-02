Буффон назвал лучшую команду планеты

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Буффон назвал лучшую команду планетыГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал лучшую команду планеты.

"Реал" - лучшая команда в мире. Кто-нибудь сомневается в этом? Об этом говорят три их победы в Лиге Чемпионов за последние четыре года"Реал" - номер один, и с этим никто не может спорить", - цитирует 40-летнего вратаря "старой сеньоры" Marca.

Напомним, "Реал" обнародовал официальную информацию по травме Начо. | soccernews.ru

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