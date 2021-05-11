Буффон назвал причину предстоящего ухода из "Ювентуса"

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Буффон назвал причину предстоящего ухода из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объяснил свое решение уйти из туринского клуба по окончании сезона.

"Каждое начало имеет свой конец. Мой второй тайм в "Ювентусе" подходит к концу. Данное решение я обдумывал на протяжении нескольких месяцев. Это было словно перерезать пуповину. В "Ювентусе" мои история, радость, слезы, дом. Но теперь время пришло. Я отдал клубу все, а взамен получил еще больше", - написал Буффон в своем Twitter.

Контракт 43-летнего Буффона с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, поэтому он покинет клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер провел 12 матчей и пропустил семь голов.

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