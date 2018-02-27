Буффон назвал самых талантливых игроков Италии за последние 25-30 лет
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал лучших итальянских игроков за последние 25-30 лет.
"Вряд ли я скажу что-то особенное, но самыми талантливыми итальянскими игроками за последние 25-30 лет являются Тотти, Дель Пьеро, Пирло и Баджо. Я говорю об атакующих игроках. Иначе я бы назвал Мальдини, Несту, Каннаваро и других", - цитирует Буффона Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|26
|69
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Лацио
|26
|52
|4
|Интер Милан
|26
|51
|5
|Рома
|26
|50
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|26
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|Кротоне
|26
|21
|18
|СПАЛ
|26
|20
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10