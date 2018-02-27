Буффон назвал самых талантливых игроков Италии за последние 25-30 лет



Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал лучших итальянских игроков за последние 25-30 лет.

"Вряд ли я скажу что-то особенное, но самыми талантливыми итальянскими игроками за последние 25-30 лет являются Тотти, Дель Пьеро, Пирло и Баджо. Я говорю об атакующих игроках. Иначе я бы назвал Мальдини, Несту, Каннаваро и других", - цитирует Буффона Football Italia.

Не пропустите: Буффон готов вернуться в сборную Италии. | http://soccernews.ru