Буффон назвал самых талантливых итальянских футболистов

Теги джанлуиджи буффонандреа пирлофранческо тоттиалессандро дель пьеропаоло мальдини

Буффон назвал самых талантливых итальянских футболистовГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал самых талантливых итальянских футболистов.

"Самыми талантливыми итальянцами я бы определенно назвал Пирло, ТоттиДель Пьеро и одного из наиболее экстраординарных талантов - Роберто БаджоВ пятерку лучших я бы тоже поставил Мальдини", - цитирует 39-летнего вратаря Tuttosport.

Напомним, Буффон похвалил Доннарумму. | soccernews.ru

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