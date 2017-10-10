Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал самых талантливых итальянских футболистов.

"Самыми талантливыми итальянцами я бы определенно назвал Пирло, Тотти, Дель Пьеро и одного из наиболее экстраординарных талантов - Роберто Баджо. В пятерку лучших я бы тоже поставил Мальдини ", - цитирует 39-летнего вратаря Tuttosport.

Напомним, Буффон похвалил Доннарумму. | soccernews.ru