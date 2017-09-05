Вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал своего самого сложного оппонента в футболе.

"В эти годы было не очень много игроков, которые доставляли мне проблемы. Но больше всего я натерпелся от бразильца Роналдо. Он был прототипом совершенного футболиста - обладал скоростью, мощью, интуицией и техникой. Это был игрок, который оставлял соперника с раскрытым ртом. Было такое впечатление, что его сформировали в лаборатории. Невозможно было думать, что простой смертный может обладать столькими дарами" - цитирует легендарного стража ворот Marca.

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