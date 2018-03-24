Буффон назвал своих фаворитов Чемпионата Мира

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал своих фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Сборная Аргентины обладает огромным потенциалом. В ее составе собраны великолепные форварды и ряд очень сильных защитников. Это один из кандидатов на победу в турнире наряду с Бразилией, Германией и Испанией", - цитирует 40-летнего вратаря Football Italia.

Напомним, Буффон сравнил Роналду и Месси. | soccernews.ru