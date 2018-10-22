Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших вратарей мира на сегодняшний день.

"Три лучших вратаря планеты? Выделю, конечно же, Нойера, Облака и Алиссона. Однако мы живем в то время, когда есть много очень сильных вратарей, и было бы неправильно упомянуть только троих", - приводит слова 40-летнего вратаря парижан ActuFoot.

Напомним, Буффон предрекает большое будущее для Мбаппе. | soccernews.ru