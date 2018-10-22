Буффон назвал трех лучших вратарей мира

Теги мануэль нойерджанлуиджи буффонян облакалиссон

Буффон назвал трех лучших вратарей мираГолкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших вратарей мира на сегодняшний день.

"Три лучших вратаря планеты? Выделю, конечно же, Нойера, Облака и Алиссона. Однако мы живем в то время, когда есть много очень сильных вратарей, и было бы неправильно упомянуть только троих", - приводит слова 40-летнего вратаря парижан ActuFoot.

Напомним, Буффон предрекает большое будущее для Мбаппе. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов