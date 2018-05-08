Буффон назвал трех самых сильных соперников в своей карьере

Теги джанлуиджи буффонроналдокриштиану роналдулионель месси

Буффон назвал трех самых сильных соперников в своей карьереГлавный тренер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал трех самых сильных соперников в своей карьере.

"Счастье состоит из хорошего здоровья и плохой памяти, и сейчас я обладаю плохой памятью: я встречал так много отличных игроков за свою карьеру, что теперь я их не помню. Но Месси, Роналдо и Криштиану Роналду, вероятно, три самых сильных соперника, с которыми я столкнулся за время своей карьеры", - цитирует 40-летнего вратаря "старой синьоры" TuttoMercatoWeb.

Напомним, в шорт-лист "Ювентуса" кандидатов на замену Аллегри входит семь специалистов. | soccernews.ru

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