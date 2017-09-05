Буффон: "Не думаю, что "Реалу" надо приобретать Доннарумму"

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Буффон: "Не думаю, что "Реалу" надо приобретать Доннарумму"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон расхвалил игру стража ворот "Реала" Кейлора Наваса.

"В последние 10 лет "Реал" не испытывал недостатка ни в чём. Клуб покупал самых сильных футболистов. Несмотря на то что говорят некоторые, Навас – очень сильный голкипер. С ним "Реал" выиграл две Лиги чемпионов, и он часто бывал полезен. Не думаю, что "Реалу" надо приобретать Доннарумму, об этом свидетельствуют результаты команды", - сказал Буффон.

Читайте: Буффон объяснил почему выбрал позицию вратаря | http://soccernews.ru

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