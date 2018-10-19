Буффон не хочет играть в финале Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон заявил, что он надеется не встретиться с "Ювентусом" в финале Лиги Чемпионов.
"Я бы не хотел играть в финале с "Ювентусом". Не хочу, чтобы моя радость стала причиной грусти моих бывших партнеров по "Ювентусу" и болельщиков.
Мы много раз плакали вместе, теперь я заслуживаю получить полноценную радость. Если нам придется сыграть с "Ювентусом", то пусть это произойдет до финала", - приводит слова Буффона Gazzetta dello Sport.
Напомним, что 40-летний Буффон выступал за "Ювентус" в течение 17 лет, а минувшим летом перешел в ПСЖ.
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