Буффон не хочет прощального матча за сборную Италии

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон намерен проигнорировать вызов в сборную Италии на матч против Нидерландов.

Как сообщает Football Italia, 40-летний голкипер не хочет принимать участие в этой игре, которая должна стать прощальной для него в сборной.

Отметим, что поединок должен состояться 4 июня в Турине.

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