Буффон: "Не хочу стать проблемой для "Ювентуса", нам нужно найти лучшее решение"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что он пока не определился со своим будущим.

"Вскоре я встречусь президентом Аньелли и мы обсудим мое положение. Я хочу для команды только самого лучшего. Нам нужно определиться, в какой роли я могу помогать "Ювентусу", если клуб считает, что я еще могу быть полезен.

Я бы хотел остаться, но нам нужно найти лучшее решение. Не хочу стать проблемой для "Ювентуса" или моих партнеров. Или я останусь в "Ювентусе", или ничего", - приводит слова Буффона Football Italia.

Ранее 39-летний Буффон говорил, что он может завершить карьеру по окончании сезона.

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