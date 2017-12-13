Буффон: "Не исключаю, что сыграю на Евро-2020"
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что он может сыграть на Чемпионате Европы в 2020 году.
"Я живу день за днем. Сыграть на Евро-2020? Не исключаю", - приводит слова Буффона твиттер журналиста Танкреди Палмери.
Ранее сообщалось, что 39-летний Буффон собирается завершить карьеру после Чемпионата Мира-2018, но сборная Италии не сумела пробиться в финальную стадию турнира.
Не пропустите: Буффон может продолжить карьеру до 2019 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|15
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Аталанта
|16
|23
|9
|Торино
|16
|23
|10
|Фиорентина
|16
|22
|11
|Болонья
|16
|21
|12
|Кьево
|16
|21
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|16
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1