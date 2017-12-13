Буффон: "Не исключаю, что сыграю на Евро-2020"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что он может сыграть на Чемпионате Европы в 2020 году.

"Я живу день за днем. Сыграть на Евро-2020? Не исключаю", - приводит слова Буффона твиттер журналиста Танкреди Палмери.

Ранее сообщалось, что 39-летний Буффон собирается завершить карьеру после Чемпионата Мира-2018, но сборная Италии не сумела пробиться в финальную стадию турнира.

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