Буффон не поможет "Ювентусу" в матче с "Ромой"

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Буффон не поможет "Ювентусу" в матче с "Ромой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что вратарь Джанлуиджи Буффон не сыграет в матче 18-го тура чемпионата Италии с "Ромой".

"Буффон не будет тренироваться на этой неделе, и ему трудно, почти невозможно быть в строю к матчу с "Ромой", - цитирует Аллегри Football Italia.

Стоит отметить, что 39-летний Буффон пропустил три последних матча из-за мышечной травмы.

Матч "Ювентус" - "Рома" состоится 23 декабря и начнется в 22:45 мск.

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