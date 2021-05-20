Буффон не проиграл ни одного матча в своём последнем сезоне в "Ювентусе"

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Буффон не проиграл ни одного матча в своём последнем сезоне в "Ювентусе"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может занести себе в актив сезон 2020/21.

Несмотря на дефицит игровой практики, 43-летний итальянец имеет выдающуюся статистику.

Легендарный страж ворот провёл 14 матчей во всех турнирах и не потерпел ни одного поражения - 12 побед и 2 ничьи.

В этом сезоне Буффон в среднем пропускал 0,64 гола за игру.

Не пропустите: Буффон выиграл Кубок Италии в трех разных десятилетиях. | http://soccernews.ru
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