Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не смог определить лучшего защитника из числа игроков, с которыми он играл.

" Лучший защитник, с которым я играл? Трудно выбрать, когда повезло сыграть с такими игроками, как Каннаваро, Тюрам, Неста, Матерацци, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Феррара, Монтеро... Я не могу выбрать одного. Я мог бы назвать одного, основываясь на дружбе или личных связях, но в игровом плане это трудно сделать ", - цитирует 39-летнего вратаря Tuttosport.

Напомним, Буффон назвал четырех лучших игроков, которым он противостоял на поле. | soccernews.ru