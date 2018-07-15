Буффон не спас ПСЖ от поражения в матче с клубом третьего французского дивизиона
ПСЖ в товарищеском матче уступил представителю третьего французского дивизиона "Шамбли". Стоит отметить, что в этой встрече за парижан дебютировал легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон.
ПСЖ - "Шамбли" - 2:4 (0:3)
Голы: Сюбервье (6, с пенальти) - 0:1, Дукуре, 36 - 0:2, Этшими, 43 - 0:3, Дагба, 64 - 1:3, Постолаки, 68 - 2:3, Дадаун, 77 - 2:4
ПСЖ: Буффон (Дескам, 41), Жоржен, Мбе Со (Сиссако, 51), Римане, Нсоки, Туфики (Дагба, 38), Рабьо (Загре, 41), Бернеде, Веа, Хесе (Постолаки, 61), Постолаки (Фрессанж, 51)
Не пропустите: Стала известна позиция ПСЖ по возможному трансферу Рабьо в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26