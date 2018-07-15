Буффон не спас ПСЖ от поражения в матче с клубом третьего французского дивизиона

ПСЖ в товарищеском матче уступил представителю третьего французского дивизиона "Шамбли". Стоит отметить, что в этой встрече за парижан дебютировал легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон.

ПСЖ - "Шамбли" - 2:4 (0:3)

Голы: Сюбервье (6, с пенальти) - 0:1, Дукуре, 36 - 0:2, Этшими, 43 - 0:3, Дагба, 64 - 1:3, Постолаки, 68 - 2:3, Дадаун, 77 - 2:4

ПСЖ: Буффон (Дескам, 41), Жоржен, Мбе Со (Сиссако, 51), Римане, Нсоки, Туфики (Дагба, 38), Рабьо (Загре, 41), Бернеде, Веа, Хесе (Постолаки, 61), Постолаки (Фрессанж, 51)

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