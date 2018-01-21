Буффон не сумеет повторить рекорд Мальдини в этом сезоне

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не сыграет в матче 21-го тура чемпионата Италии c "Дженоа".

Такое решение принял главный тренер команды Массимилиано Аллегри. Голкипер "Юве" пока не восстановился полностью после травмы. Ожидается, что он вернется в строй на следующей неделе.

Таким образом 39-летний Буффон не сможет повторить рекорд бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии A в этом сезоне.

Ранее Буффон заявлял, что, скорее всего, завершит карьеру летом.

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