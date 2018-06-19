Буффон не устроили условия, которые ему предлагались в "Ювентусе"

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Буффон не устроили условия, которые ему предлагались в "Ювентусе"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон мог подписать новый контракт со своим клубом, информирует France Football.

Однако 40-летнего вратаря не устроили условия, которые были предложены "старой синьорой". В частности, его не устроило то, что "Юве" отказался делать его безоговорочным "первым номером" команды в новом сезоне.

Напомним, в ближайшее время Буффон на правах свободного агента подпишет контракт с ПСЖ.

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