Буффон: "Ни один игрок не сможет забить обороне в лице Нойера, Рамоса, Кьеллини и Тьяго Силвы, кроме Роналду"

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Буффон: "Ни один игрок не сможет забить обороне в лице Нойера, Рамоса, Кьеллини и Тьяго Силвы, кроме Роналду"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поставил форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду выше любого другого игрока.

"Создайте линию обороны с Серхио Рамосом, Кьеллини и Тьяго Силвой, а ворота поставьте Мануэля Нойера. Уверяю вас, что ни один игрок не забьет им гол. Но только при одном условии, если их соперником не будет Криштиану Роналду", - заявил 40-летний вратарь "старой синьоры".

Напомним, Роналду поддержал Фергюсона. | soccernews.ru

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