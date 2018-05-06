Буффон: "Ни один игрок не сможет забить обороне в лице Нойера, Рамоса, Кьеллини и Тьяго Силвы, кроме Роналду"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поставил форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду выше любого другого игрока.

"Создайте линию обороны с Серхио Рамосом, Кьеллини и Тьяго Силвой, а ворота поставьте Мануэля Нойера. Уверяю вас, что ни один игрок не забьет им гол. Но только при одном условии, если их соперником не будет Криштиану Роналду", - заявил 40-летний вратарь "старой синьоры".

Напомним, Роналду поддержал Фергюсона. | soccernews.ru