Буффон: "Нужно, чтобы ветераны команды вели за собой молодых футболистов"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о проблемах национальной команды.

"Пятничная игра - была не лучшей в исполнении нашей сборной. Это был странный матч, потому как в первом тайме все шло под нашим контролем, но во втором наша команда выглядела испуганной. Я не понимаю, что послужило причиной.

Если возникают подобные моменты, то причина скорее всего в психологии. Чтобы не возникали такие ситуации, нужно, чтобы ветераны команды вели за собой молодых футболистов. Это очень важный момент, если ты опытный игрок - ты обязан брать на себя ответственность и помогать тем, кто нуждается в твоей помощи" - приводит слова Буффона Football Italia.

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