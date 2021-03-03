Буффон - о карантине: "Первый месяц был прекрасным"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, как перенес карантин и отсутствие футбола, вызванные пандемией коронавируса.

"Скажу честно - первый месяц карантина был прекрасным. У меня появилась возможность посвятить время себе. Такого не было со мной всю мою карьеру..

Я мог целыми днями быть рядом с женой и детьми. Я мог заниматься своими делами, читать, уделить время хобби. Это было отличное время, никогда не думал, что у меня такое будет. Я взял от этого все, мне понравилось.

Но потом, конечно, стало гораздо труднее. Я стал задумываться над тем, через что проходят другие люди", – приводит слова Буффона The Guardian.