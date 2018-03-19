Буффон объяснил, почему он откликнулся на вызов в сборную Италии

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал вызов в сборную Италии.

"Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Одного этого хватит, чтобы объяснить мое присутствие. Кроме того, я всегда был объединяющим элементом в сборной, так что хочу, чтобы мой вызов воспринимался именно так.

Молодые ребята подрастут, некоторые уже окрепли, и уже завтра они получат свой шанс. Астори - еще одна причина, почему я здесь и почему захотел отправиться в сборную" - приводит слова Буффона Football Italia.

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