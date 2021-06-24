Буффон объяснил, почему выбрал "Парму"
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Новичок "Пармы" Джанлуиджи Буффон назвал причину своего перехода в клуб, вылетевший в Серию Б.
"Я получил два предложения от команд, которые ведут борьбу за победу в Лиге Чемпионов. Но там я не стал бы основным голкипером. В "Ювентусе" я уже принимал роль запасного и больше не хотел этого", - приводит слова 43-летнего футболиста Sky Sport Italia.
Напомним, что Буффон является воспитанником "Пармы". Он вернулся в клуб спустя 20 лет.
Контракт легендарного итальянца с "крестоносцами" рассчитан на два сезона.
Не пропустите: Возвращение Супермена: "Парма" ярко представила Буффона (фото). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020
-
Бразилия одолела Колумбию в Кубке Америки благодаря голу на 100-й минуте, Эквадор и Перу сыграли вничью
-
Главные новости дня: 23 июня
-
Успехи Испании и Швеции, две крупные ничьи в "группе смерти": все результаты Евро-2020 23 июня
-
Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала
Лента новостей
-
Роналду в матче с Францией установил два новых рекорда
-
Мусиала стал рекордсменом сборной Германии
-
На Евро-2020 забили больше автоголов,чем суммарно за пять предыдущих турниров
-
Буффон объяснил, почему выбрал "Парму"
-
Сборная Бразилии досрочно заняла первое место в группе Кубка Америки
-
1
Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020
-
Бензема побил рекорд Зидана в сборной Франции
-
Али Даеи отреагировал на то, что Роналду повторил его рекорд по голам за сборную
-
Бразилия одолела Колумбию в Кубке Америки благодаря голу на 100-й минуте, Эквадор и Перу сыграли вничью
-
Главные новости дня: 23 июня
-
1
Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф Евро-2020
-
"Ювентус" хочет арендовать Локателли с опцией выкупа
-
Успехи Испании и Швеции, две крупные ничьи в "группе смерти": все результаты Евро-2020 23 июня
-
Евро-2020: расписание матчей 1/8 финала
-
Евро-2020: итоговые таблицы групп
-
Экс-тренер "Боруссии" Фавр может возглавить клуб АПЛ
-
"Уфа" сделала новое предложение "Спартаку" по Урунову
-
Определились пары 1/8 финала Евро-2020
-
Определились все участники 1/8 финала Евро-2020
-
Сборная Франции сыграла вничью с Португалией, Германия и Венгрия победителя не выявили
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17