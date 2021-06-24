Буффон объяснил, почему выбрал "Парму"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Новичок "Пармы" Джанлуиджи Буффон назвал причину своего перехода в клуб, вылетевший в Серию Б.

"Я получил два предложения от команд, которые ведут борьбу за победу в Лиге Чемпионов. Но там я не стал бы основным голкипером. В "Ювентусе" я уже принимал роль запасного и больше не хотел этого", - приводит слова 43-летнего футболиста Sky Sport Italia.

Напомним, что Буффон является воспитанником "Пармы". Он вернулся в клуб спустя 20 лет.

Контракт легендарного итальянца с "крестоносцами" рассчитан на два сезона.

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