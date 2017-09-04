Буффон объяснил почему выбрал позицию вратаря

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему он выбрал позицию голкипера.

"Когда был маленьким, в моей жизни был некий мифический герой - голкипер сборной Камеруна Тома Н’Коно. Я видел его игру на Чемпионате Мира-1990, и с тех пор Камерун стал второй любимой сборной, после Италии. Помню, на том чемпионате матчем открытия была игра Камеруна против Аргентины. Камерун выиграл, и после этого я решил стать вратарем" - цитирует Буффона Football Italia.

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