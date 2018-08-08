Буффон объяснил свой выбор в пользу ПСЖ

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал, почему он решился перебраться на "Парк де Пренс".

" Я сделал этот выбор в пользу ПСЖ в первую очередь потому, что чувствую, что я все еще очень конкурентоспособный. Это решение также вытекает из моего желания передать свой опыт новым партнерам по команде. Да, я могу помочь им. Вместе мы можем стать великой командой ", - цитирует 40-летнего вратаря Le 10 Sport.

Напомним, агент рассказал о деталях перехода Буффона в ПСЖ. | soccernews.ru