Буффон объяснил свой выбор в пользу ПСЖ

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Буффон объяснил свой выбор в пользу ПСЖГолкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал, почему он решился перебраться на "Парк де Пренс".

"Я сделал этот выбор в пользу ПСЖ в первую очередь потому, что чувствую, что я все еще очень конкурентоспособный. Это решение также вытекает из моего желания передать свой опыт новым партнерам по команде. Да, я могу помочь им. Вместе мы можем стать великой командой", - цитирует 40-летнего вратаря Le 10 Sport.

Напомним, агент рассказал о деталях перехода Буффона в ПСЖ. | soccernews.ru

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