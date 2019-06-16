Буффон объяснил уход из ПСЖ

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Буффон объяснил уход из ПСЖ

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой уход из ПСЖ.

"ПСЖ еще зимой предложил мне роль второго вратаря и дал время на размышление. Я подумал, что это не мое. Поэтому и отказался от выгодного предложения.

Мне 41 год, но я все еще нуждаюсь в эмоциях. Эмоция – это энергия и мечта. Мое будущее? Могу сказать, что у меня на руках есть пара хороших предложений", - приводит слова Буффона Corriere dello Sport.

Буффон провел за ПСЖ 25 игр, из них в 9 он отстоял на ноль.

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