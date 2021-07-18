Буффон оценил шансы Доннаруммы получить "Золотой мяч"

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Буффон оценил шансы Доннаруммы получить "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о шансах вратаря "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы получить "Золотой мяч".

"Доннарумма может выиграть "Золотой мяч". Он должен стремиться к завоеванию этой награды. Вы сейчас говорите с человеком, которому в его 18 лет сказали, что он может стать вторым по силе голкипером в истории после Яшина. Я тогда спросил: "Почему только вторым? Разве я не могу стать лучшим?" В молодом возрасте нужно стремиться к максимуму. Доннарумма должен делать так же", - приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, что 22-летний Доннарумма в составе сборной Италии стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира.

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