Буффон оценил шансы Доннаруммы получить "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о шансах вратаря "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы получить "Золотой мяч".
"Доннарумма может выиграть "Золотой мяч". Он должен стремиться к завоеванию этой награды. Вы сейчас говорите с человеком, которому в его 18 лет сказали, что он может стать вторым по силе голкипером в истории после Яшина. Я тогда спросил: "Почему только вторым? Разве я не могу стать лучшим?" В молодом возрасте нужно стремиться к максимуму. Доннарумма должен делать так же", - приводит слова Буффона Sky Sport Italia.
Напомним, что 22-летний Доннарумма в составе сборной Италии стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира.
Не пропустите: Доннарумма стал восьмым вратарём ПСЖ. | http://soccernews.ru
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