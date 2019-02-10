Буффон оценил шансы ПСЖ в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов



Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон не видит фаворита в противостоянии между его командой и "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Во вторник мы проведем большой матч и должны добиться нужного результата. Мы должны играть более энергично, чем в матче с "Бордо". Не думаю, что мы являемся фаворитами. Шансы - 50 на 50. Многое будет зависеть от того, сможет ли выйти на поле Кавани", - приводит слова Буффона RMC Sport.

Напомним, что из-за травмы оба матча с "МЮ" пропустит форвард ПСЖ Неймар.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится 12 февраля. Ответная игра пройдет в 6 марта в Париже.

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