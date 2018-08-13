Буффон оценил свой дебют в Лиге 1

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Буффон оценил свой дебют в Лиге 1

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон оценил свой дебют в Лиге 1. Напомним, что итальянский страж ворот отстоял на ноль в матче первого тура чемпионата Франции против "Кана".

"Очень хорошее начало" - написал Буффон в своём твиттере.

Стоит отметить, что "Кан" нанёс в створ ворот ПСЖ всего один удар.

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