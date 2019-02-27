Буффон одержал юбилейную победу в карьере

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Буффон одержал юбилейную победу в карьере

Итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон 600-й раз в карьере одержал победу. Об этом сообщает Football Italia. Такой результат случился после победного матча с "Дижоном" (3:0) в Кубке Франции.

Итальянец начал играть в 1995 году, за это время у него было 1071 встреч, из которых он сыграл 168 составе "Пармы", 509 - за "Ювентус", 176 - за сборную Италии и 19 - за ПСЖ. В составе своей нынешней команды 41-летний футболист пока ни разу не проиграл.

Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 года на один год, с опцией продления.

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