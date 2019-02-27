Буффон одержал юбилейную победу в карьере
Итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон 600-й раз в карьере одержал победу. Об этом сообщает Football Italia. Такой результат случился после победного матча с "Дижоном" (3:0) в Кубке Франции.
Итальянец начал играть в 1995 году, за это время у него было 1071 встреч, из которых он сыграл 168 составе "Пармы", 509 - за "Ювентус", 176 - за сборную Италии и 19 - за ПСЖ. В составе своей нынешней команды 41-летний футболист пока ни разу не проиграл.
Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 года на один год, с опцией продления.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18