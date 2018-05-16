Буффон окончательно определился со своим будущим

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон окончательно определился со своим будущим

Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял решение о завершении карьеры, сообщает ESPN.

По сведениям издания, голкипер объявит об этом на пресс-конференции, которая состоится 17 мая.

40-летний Буффон выступает с 1995 года и провел на профессиональном уровне 1051 матч. За свою карьеру он девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии, а также является чемпионом мира.

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