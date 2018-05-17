Буффон определился с новым клубом

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Буффон определился с новым клубом
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон близок к переходу в ПСЖ, сообщает Canal+.

По сведениям издания, парижский клуб практически согласовал с голкипером двухлетний контракт. Он достанется ПСЖ бесплатно, так как летом станет свободным агентом.

Напомним, что 40-летний Буффон принял решение покинуть "Ювентус" после 17 лет выступлений за клуб.

Не пропустите: На Буффона претендуют два гранда АПЛ. | http://soccernews.ru

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