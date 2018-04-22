Буффон определился с ответом на предложение "Бока Хуниорс"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не планирует переходить в "Бока Хуниорс".

Как сообщает Football Italia, одной из причин является нежелание Буффона на несколько месяцев переезжать в Аргентину, так как это вызовет неудобства для его семьи.

Отмечается, что летом Буффон может получить должность в "Ювентусе" или в Итальянской федерации футбола.

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