Буффон опубликовал фотографию в футболке Эмилиано Салы
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон опубликовал в инстаграме фотографию в футболке нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, самолет которого пропал несколько дней назад.
В понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.
Не пропустите: Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение. | http://soccernews.ru
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