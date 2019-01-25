Буффон опубликовал фотографию в футболке Эмилиано Салы

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Буффон опубликовал фотографию в футболке Эмилиано Салы

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон опубликовал в инстаграме фотографию в футболке нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы​, самолет которого пропал несколько дней назад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#prayforsala

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

В понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.

Не пропустите: Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение. | http://soccernews.ru

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