Буффон опубликовал фотографию в футболке Эмилиано Салы

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон опубликовал в инстаграме фотографию в футболке нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы​, самолет которого пропал несколько дней назад.

В понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.

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