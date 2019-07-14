Буффон отказал английским топ-клубам

Вратарь Джанлуиджи Буффон перед возвращением в "Ювентус" имел предложения от клубов АПЛ.

Как сообщает Football Italia, подписать ветерана хотели "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Однако Буффон решил отказать английским клубам.

Отмечается, что Буффон не захотел быть дублером Эдерсона и Давида Де Хеа, хотя будет вторым номером "Ювентуса".

Напомним, что в прошлом сезоне Буффон выступал за ПСЖ.

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