Буффон отказал "Барселоне"

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Буффон отказал "Барселоне"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не перейдёт в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации источника, 43-летний футболист отказал "сине-гранатовым", поскольку рассчитывает в новой команде регулярно играть.

Итальянец поставил себе цель - поехать на ЧМ-2022. Он может стать первым игроком в истории, попавшим на шесть чемпионатов мира.

Напомним, что Буффон покинул "Ювентус" в связи с истечением срока контракта и сейчас является свободным агентом.

Не пропустите: Буффон рассказал о причинах ухода из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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