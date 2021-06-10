Буффон отказал "Барселоне"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не перейдёт в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации источника, 43-летний футболист отказал "сине-гранатовым", поскольку рассчитывает в новой команде регулярно играть.

Итальянец поставил себе цель - поехать на ЧМ-2022. Он может стать первым игроком в истории, попавшим на шесть чемпионатов мира.

Напомним, что Буффон покинул "Ювентус" в связи с истечением срока контракта и сейчас является свободным агентом.

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