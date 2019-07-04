Буффон отказался от первого номера и капитанской повязки

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Буффон отказался от первого номера и капитанской повязки

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что ему предлагали капитанскую повязку.

"Щесны готов был отдать мне первый номер, а Кьеллини - капитанскую повязку, однако я вернулся не для того, чтобы что-то отбирать. Для меня будет гордостью иметь такого капитана, как Джорджио.

Я не собираюсь считать время проведенное на поле. Щесны является основным вратарем, а я должен быть наготове", - приводит слова Буффона Goal.com.

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