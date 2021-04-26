Буффон открыл футбольную академию для юных голкиперов
Фото: Твиттер @gianluigibuffon
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон открыл футбольную академию, где будет обучать будущих стражей вотор.
"Футбольная академия Буффона была создана для того, чтобы предложить мальчикам и девочкам в возрасте от 8 до 16 лет узкоспециализированный курс, направленный на совершенствование технических навыков тех, кто мечтает о будущем в футбольном мире.
Я всегда верил в ценность тренировок, особенно в такой сложный период для каждого из нас. В академии будет представлен полный комплекс с индивидуальной программой тренировок, созданной специально для каждого голкипера", — написал Буффон в Instagram.
43-летний Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.
В текущем сезоне голкипер выходил на поле в 12 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. 6 игр итальянец сыграл, оставив свои ворота в неприкосновенности.
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