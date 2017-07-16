Буффон отправил прощальное послание Бонуччи

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Буффон отправил прощальное послание БонуччиКапитан туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отправил прощальное послание своему бывшему партнеру по команде Леонардо Бонуччи, который перебрался в "Милан".

"Одноклубник и компаньон по выездным матчам. Мы прошли с тобой один и тот же путь вместе. Победный путь. Желаю тебе всего наилучшего. Я буду скучать по тебе", - написал 39-летний голкипер в одной из социальных сетей.

Напомним, Бонуччи зовет Морату в "Милан". | soccernews.ru

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