Буффон отреагировал на специальный подарок от Месси
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон получил пиво в подарок от аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Форвард разослал специальные бутылки каждому вратарю, которому забивал в своей клубной карьере.
"Спасибо за пиво. Я приму это как комплимент. У нас за эти годы большие битвы! Поздравляю Месси с рекордом. 644 гола это действительно невероятное достижение. Ура!" - написал Буффон в своем Instagram.
Напомним, что Месси забил 644 гола за "Барселону" и побил рекорд легендарного бразильца Пеле по числу голов за один клуб.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|19
|40
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14