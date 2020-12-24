Буффон отреагировал на специальный подарок от Месси

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон получил пиво в подарок от аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Форвард разослал специальные бутылки каждому вратарю, которому забивал в своей клубной карьере.

"Спасибо за пиво. Я приму это как комплимент. У нас за эти годы большие битвы! Поздравляю Месси с рекордом. 644 гола это действительно невероятное достижение. Ура!" - написал Буффон в своем Instagram.

Напомним, что Месси забил 644 гола за "Барселону" и побил рекорд легендарного бразильца Пеле по числу голов за один клуб.

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