Буффон передумал завершать карьеру
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру следующим летом.
Как сообщает Tuttosport, 41-летний футболист чувствует в себе силы отыграть ещё один сезон на высоком уровне.
Отмечается, что легендарный итальянец еще не принял окончательное решение, но всерьёз задумался о продлении контракта со "старой синьорой" до 2021 года.
Буффон вернулся в "Ювентус" минувшим летом из ПСЖ на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл 3 матча, в которых пропустил 2 гола.
Не пропустите: Буффон рассказал, почему он вернулся в "Ювентус" из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|9
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4