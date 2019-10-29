Буффон передумал завершать карьеру

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру следующим летом.

Как сообщает Tuttosport, 41-летний футболист чувствует в себе силы отыграть ещё один сезон на высоком уровне.

Отмечается, что легендарный итальянец еще не принял окончательное решение, но всерьёз задумался о продлении контракта со "старой синьорой" до 2021 года.

Буффон вернулся в "Ювентус" минувшим летом из ПСЖ на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл 3 матча, в которых пропустил 2 гола.

Не пропустите: Буффон рассказал, почему он вернулся в "Ювентус" из ПСЖ. | http://soccernews.ru