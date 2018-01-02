Буффон: "Переход Доннаруммы в "Ювентус" не будет ошибкой"

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Буффон: "Переход Доннаруммы в "Ювентус" не будет ошибкой"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о гипотетическом переходе в туринский клуб голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

"Переход в "Ювентус" никогда не будет ошибкой. Я не могу давать совет Доннарумме, потому что я не был в его ситуации и не знаю, насколько близок он к "Милану" в эмоциональном плане. Наедине я могу сказать ему две вещи, в сборной я уже сделал это, но главное, это то, что советует тебе сердце" - цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что у 18-летнего Доннаруммы произошёл конфликт с болельщиками "Милана".

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