Буффон планирует провести ещё один сезон и сыграть на Олимпиаде

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Буффон планирует провести ещё один сезон и сыграть на Олимпиаде

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 41-летний голкипер планирует провести ещё один сезон, после чего сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио.

Буффон уверен, что ему по силам стать первым номером в олимпийской сборной Италии и принять участие в Играх.

Напомним, что в среду культовый футболист покинул ПСЖ на правах свободного агента и пока остаётся без клуба. У него есть предложения из Италии, Испании, Германии, Турции и Китая.

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