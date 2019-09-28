Буффон побил исторический рекорд Мальдини

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон проводит 903-й матч в карьере на клубном уровне.

41-летний футболист вышел в стартовом составе на поединок шестого тура Серии А против СПАЛ.

Легендарный голкипер стал новым рекордсменом по количеству игр на клубном уровне среди итальянцев.

Буффон превзошёл достижение бывшего капитана "Милана" Паоло Мальдини, который завершил карьеру в 2009 году.

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