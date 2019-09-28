Буффон побил исторический рекорд Мальдини
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон проводит 903-й матч в карьере на клубном уровне.
41-летний футболист вышел в стартовом составе на поединок шестого тура Серии А против СПАЛ.
Легендарный голкипер стал новым рекордсменом по количеству игр на клубном уровне среди итальянцев.
Буффон превзошёл достижение бывшего капитана "Милана" Паоло Мальдини, который завершил карьеру в 2009 году.
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Буффон побил исторический рекорд Мальдини
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|16
|2
|Интер Милан
|5
|15
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|Сампдория
|5
|3
|20
|СПАЛ
|6
|3