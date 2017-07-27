Буффон: "Почему Неймар стоит 220 миллионов, а не 600?"

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Буффон: "Почему Неймар стоит 220 миллионов, а не 600?"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о сложившейся ситуации на европейском трансферном рынке.

"Мы находимся в состоянии нерегулируемых цен. Я больше не понимаю параметры оценки стоимости игрока, все это очень случайно, и все в руках тех, у кого больше денег. Сегодня это 10 миллионов евро, а завтра - 100 миллионов евро. Естественно, что при формировании стоимости должны быть параметры. Все это кажется фальшивым. Почему Неймар стоит 220 миллионов евро, а не 600 миллионов?", - цитирует 39-летнего вратаря Football Italia.

Напомним, Бартомеу высказался о будущем Неймара. | soccernews.ru

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